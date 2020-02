„Showauftritte sind wertlos“

Sepp Schellhorn, Wirtschaftssprecher der NEOS, rechnete am Dienstag vor, dass die Kammer heuer mehr als eine Milliarde Euro Einnahmen habe und auf Rücklagen von 1,7 Milliarden Euro zurückgreifen könne. „Die Kammer spürt sich nicht mehr“, so Schellhorn. Manche Beraterverträge der Kammer würden jene eines ehemaligen Casinos-Chefs noch übersteigen, kritisierte Schellhorn. Er werde daher am Donnerstag im Parlament sechs Anträge für mehr Transparenz und Effizienz der Wirtschaftskammer einbringen. Denn „Showauftritte“, wie beim Tourismusgipfel aus Regierung und Kammer zuletzt, seien wertlos, wenn sie zu keinen Ergebnissen führten. „Jetzt sitzt ein Staatskommissär der Regierung in der Wiedner Hauptstraße“, so Schellhorn in Richtung Mahrer unter Verweis auf die WKO-Zentrale in Wien.