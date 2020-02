Der Überlebenswillen eines 26-jährigen Joggers ist am Wochenende in den USA auf eine harte Probe gestellt worden. Der junge Mann rutschte beim Laufen durch die Wildnis auf einer Eisplatte aus und brach sich ein Bein. In viel zu kühler Kleidung und ohne Handyempfang blieb Joseph Oldendorf nichts anderes übrig, als mehr als zehn Stunden auf allen Vieren durch den Wald zu kriechen.