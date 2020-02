Coronavirus-Maßnahmen in Kärnten

Täglich würden sich Experten im Land treffen, täglich würden Telefonkonferenzen mit Friaul abgehalten und täglich sei Kärnten auch mit dem Bund und den entsprechenden Ministerien in Kontakt. Die Kommunikation fließe in alle Richtungen und könnte in einer Sondersituation weiter intensiviert werden. Das Land sorge weiters für notwendige Plätze im Fall der Fälle - diese gehen laut LH Kaiser über den Spitalsbereich hinaus: Für einen etwaigen Notfall seien in fünf Kärntner Krankenhäusern 30 Isolierbetten eingerichtet worden, auch größere Räume seien bereits in Absprache mit dem Bund sichergestellt. Jeden Tag finden laut Gesundheitsreferentin Beate Prettner auch Abstimmungsgespräche mit „allen im Kärntner Gesundheitswesen relevanten Institutionen - von Ärztekammer über ÖGK bis Apothekerkammer, Rotes Kreuz etc. - statt“.