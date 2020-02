Dennis Novak hat am Dienstag das Achtelfinale des mit 2,95 Millionen Dollar dotierten ATP-500-Turniers in Dubai erreicht. Der 26-jährige Niederösterreicher, der sich für den Hauptbewerb qualifiziert hatte, ließ dem indischen Wildcardspieler Prajnesh Gunneswaran beim 6:4 und 6:3 in 77 Minuten keine Chance.