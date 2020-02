„Ich habe jedes Jahr eine Gänsehaut, wenn ich 33.000 Frauen am Start sehe“, gibt sich die Gründerin und Organisatorin des Österreichischen Frauenlaufs bei der Pressekonferenz zur Präsentation des heurigen Events emotional. Zum 33. Mal findet es bereits statt. Was 1988 mit 440 engagierten Läuferinnen begann, gipfelt in einem der größten Sportveranstaltungen dieser Art weltweit. Sie richtet sich an alle Frauen und Mädchen unabhängig von Alter, Herkunft oder Fitnessniveau: leidenschaftliche Hobbyläuferinnen, Anfängerinnen und Top-Athletinnen stehen gemeinsam am Start.