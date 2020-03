Etwa 20.000 Menschen leben in Österreich mit angeborenen Muskelerkrankungen, mehr als die Hälfte davon sind Kinder. Aus unterschiedlichen Gründen, die vor allem in einer genetischen Fehlfunktion begründet sind, kommt es zu Verkümmern oder Zerstörung (Atrophie oder Dystrophie) der Muskulatur, was in der Folge zu Mobilitätseinschränkung, Behinderung und verkürzter Lebenserwartung führt. In schweren Fällen werden die Kinder gerade einmal zwei Jahre alt. Die geistige Entwicklung der kleinen Patienten ist meistens nicht beeinträchtigt, sie lernen, lieben, lachen...