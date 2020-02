Regen hat in Paris immer wieder zu Verschiebungen geführt. Im Vorjahr hatte der spätere Champion Rafael Nadal einen doch beträchtlichen Vorteil gegenüber Österreichs Finalist Dominic Thiem. Zunächst war das Viertelfinale des Lichtenwörthers von Mittwoch auf Donnerstag verschoben worden, dann musste Thiems Halbfinale am Freitag beim Stand von 6:2, 3:6, 3:1 in eine gewaltige „Verlängerung“ auf den Samstag gehen.