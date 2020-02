Nochmalige Begutachtung beantragt

Dass er als zurechnungsfähig eingestuft wird, scheint dem Mann nicht recht zu sein. „Wir beantragen eine nochmalige Begutachtung“, sagt Anwalt Hans Gradischnig. „Auch ich habe das Gefühl, dass die Zurechnungsfähigkeit nicht gegeben ist.“ So habe sein Mandant dem erfahrenen Strafverteidiger vorgejammert, dass ihm „niemand zuhört, keiner glaubt. Schon in der Schule war das so; und auch beim Bundesheer“.