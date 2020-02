Hoffen auf Zuschauer

Möglichst volle Tribünen (Fassungsvermögen: 5.000) sollen für den nötigen Heimvorteil in der Steiermark sorgen. Gelingt der Sieg, dann ist Österreich erstmals beim lukrativen Weltgruppen-Finalturnier in Madrid im November dabei. Am Freitag (15 Uhr) stehen zwei Singles, am Samstag (13) zunächst das Doppel und zwei Einzel auf dem Programm. „Die Zuschauer werden unser Team hoffentlich zum Sieg pushen. Die Teilnahme am Weltgruppen-Finalturnier liegt zum Greifen nahe. Wobei wir nicht den Fehler machen werden, Uruguay zu unterschätzen“, hofft ÖTV-Präsidentin Christina Toth.