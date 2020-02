Chinas Zentralbank will Geldscheine vernichten

Die chinesische Zentralbank hat angekündigt, Geldscheine vernichten zu wollen, die in Krankenhäusern, öffentlichen Transportmitteln oder auf Märkten in den betroffenen Regionen eingesetzt wurden. Obwohl Bargeld bisher nicht als Übertragungsquelle für das Virus nachgewiesen wurde, ist die Vorsichtsmaßnahme nachvollziehbar. Zuvor wurde bereits geplant, Papiergeld zu entkeimen - etwa mit UV-Licht sowie hohen Temperaturen. Die durch viele Hände gehenden Scheine gehören zu den schmutzigsten Alltagsgegenständen. In einer Studie wiesen Forscher 2017 auf New Yorker Banknoten 397 unterschiedliche Bakterien nach. Das Grippevirus etwa konnte dort bis zu zwölf Tage lang überleben.