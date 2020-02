„Ich behandle Babys mit Shiatsu-Praktiken“

„Baby-Shiatsu ist eigentlich Familien-Shiatsu“, betont Baruch. „Eltern wollen meist nicht nur Shiatsu-Griffe für ihre Babys lernen. Sie wollen viel mehr wissen. Die Eltern erhalten auch nicht nur Behandlungstipps für die Kleinsten, sondern auch für ältere Geschwister, den Partner und sich selbst. So wird also die ganze Familie durch Shiatsu-Methoden gestärkt und mit Tipps und Tricks für den Alltag ausgestattet.“ Die Stunden sind so konzipiert, dass der Shiatsupraktiker den Eltern die richtigen Griffe lehrt, damit diese sie dann täglich zuhause anwenden können.