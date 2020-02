Defekte Bremsen, eine kaputte Luftfederung, starker Ölverlust und eine unzureichend gesichterte Ladung - die Liste der Mängel, die an einem in der Südoststeiermark angehaltenen Lkw festgestellt wurden, ist lang. Der Lenker eines anderen Autos hatte die Polizei alarmiert, weil der Laster in einer Kurve in ziemliche Schieflage geraten war.