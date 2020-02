In einer Microsoft-Mitteilung zur Rechenkraft der von einem speziell für die Xbox Series X erdachten AMD-Prozessor angetriebenen Konsole heißt es, die neue Xbox werde mit einer Rechenkraft von zwölf Teraflops doppelt so potent wie die aktuell schnellste Version Xbox One X. Weiters verspricht Microsoft, dass die neue Xbox Raytracing für besonders realistische Licht- und Reflexionseffekte beherrschen wird.