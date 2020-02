Weil unklar ist, ob sie sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, müssen 28 Mitarbeiter der Salzburger Landeskliniken vorerst zwei Wochen lang zuhause in Quarantäne bleiben. Sie kamen am Montag von einem Betriebsauflug in Oberitalien zurück (die „Krone“ berichtete). Nun sind sie vom Dienst freigestellt, haben aber Anspruch auf eine Entgeltfortzahlung, weiß Gewerkschaftschef Gerald Forcher.