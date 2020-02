„Viel mehr Wert als eine Olympia-Medaille“

Doch sie erzielte immer wieder Fortschritte. Was auch ihrer Mutter Margaretha wieder Hoffnung gab: „Als sie erstmals wieder mit uns sprach, war das so emotional. Und so viel mehr wert als eine Olympia-Medaille.“ Holmlund gewann 2014 in Sotschi Olympia-Bronze.