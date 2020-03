Live in Wien

In einem Interview mit dem britischen „Evening Standard“ stellte Snaith auch Bezüge zu seiner aktuellen Familiensituation her: „Wir stecken gerade in diesem ‘Pflege-Sandwich‘, haben sowohl junge Kinder, aber auch Eltern, die schon älter sind; man denkt also über Sterblichkeit nach, aber genauso über Glück und Freude.“ Am 24. April spielt Caribou im Wiener Gasometer. Karten gibt es auf www.oeticket.com.