"Fasten ist keine Diät zum Abnehmen, dazu ist die Kalorienzufuhr auf Dauer viel zu niedrig und es würde zu einer Minderversorgung wichtiger Nährstoffe kommen“, gibt Dr. Ulrike Göschl, leitende Kurärztin von Marienkron, Zentrum für Darm und Gesundheit in Mönchhof (Bgld), zu Bedenken. „Das Fasten kann aber durch die Reduktion auf das Wesentliche und das Wiedererlernen von Sättigung und feinem Geschmacksempfinden den Umstieg in einen gesünderen Lebensstil fördern. Ein bis zweimal im Jahr kann eine solche Auszeit mit Fasten, Meditation und Bewegung längerfristig helfen, das Gewicht auch nachhaltig in den Griff zu bekommen.“