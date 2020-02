NBA-Profi Brad Beal hat am Abend der Gedenkfeier für die verstorbene Basketball-Legende Kobe Bryant für einen besonderen Moment gesorgt! Der 26-Jährige von den Washington Wizards erzielte am Montag im Spiel gegen Liga-Spitzenreiter Milwaukee Bucks am zweiten Tag in Folge mehr als 50 Punkte. Der bisher letzte Spieler, dem das gelungen war, war Bryant im Jahr 2007 gewesen.