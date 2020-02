Suchtgiftermittler haben im Bezirk Braunau (OÖ) mehrere Dealer zur Strecke gebracht, die Drogen im Gesamtwert von 160.000 Euro verkauft haben sollen. Es geht um rund zehn Kilo Marihuana, 2,5 Kilo Amphetamin, sowie Kokain, Ecstasy und Heroin. Neun Personen wurden festgenommen, sechs davon in die Justizanstalt Ried eingeliefert. Mehrere Abnehmer und Subdealer wurden angezeigt, so die Polizei am Dienstag.