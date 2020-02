In allen Fällen vertröstete der 53-Jährige seinen Kunden damit, dass es zu unerwarteten Komplikationen gekommen sei und sich die Auslieferung deswegen verzögere. In Summe kassierte der Deutsche mit diesen Geschäften am Standort Salzburg rund 600.000 Euro. Nachdem die Ermittler Hinweise erhalten hatten, dass sich der Händler nach wie vor in Europa aufhält, erwirkten sie einen europäischen Haftbefehl, der im Jänner 2020 schließlich zur Festnahme des Mannes in Italien führte.