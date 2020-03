Beginnen Sie mit zwei bis drei Einstiegstagen, an denen jeglicher Zucker, tierisches Eiweiß und Produkte mit weißem Mehl weggelassen, aber jedes Getreide, Gemüse und Obst genossen werden darf. Danach folgen drei bis zwölf Reistage. Diesen können Sie in jeder Form essen - als Brei, körnig, als lange gekochte Suppe, mit Ingwer sowie mit etwas Salz oder Sojasauce abgeschmeckt. In dieser Zeit keine körperliche Schwerarbeit verrichten. Den Abschluss bilden wiederum zwei bis drei Aufbautage, an denen jedes Getreide, Gemüse und Obst erlaubt ist, hingegen tierisches Eiweiß, Zucker und Weißmehlprodukte nach wie vor weggelassen werden.