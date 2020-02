Bis zu vier Prozent der Infizierten sterben

Auch zur Wahrscheinlichkeit, an einer SARS-CoV-2-Infektion zu sterben, veröffentlichte die WHO neue Schätzungen. In der besonders betroffenen Elf-Millionen-Metropole Wuhan in Zentralchina liegt die Letalität („Tödlichkeit“) demnach bei zwei bis vier Prozent. Außerhalb der Stadt sterben den erhobenen Zahlen zufolge allerdings nur 0,7 Prozent der Erkrankten. Am Dienstag will die WHO einen detaillierteren Bericht ihrer Experten-Kommission vorstellen.