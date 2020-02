Im Ötztal eskalierte ein Nachbarschaftsstreit am Montag derartig, dass ein 59-Jähriger auf seinen 65-jährigen Kontrahenten los ging. Im Einsatz hatte er dabei einen so genannten „Sapin“, also ein Werkzeug, das einer Hacke ähnelt und in der Forstarbeit verwendet wird. Der 65-Jährige wurde verletzt, der 59-Jährige angezeigt.