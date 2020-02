„Dafür werden wir als Team und Verein all unsere Erfahrung, Leidenschaft und Herzblut investieren“, sagte Soldo, der am Dienstag bereits um 10 Uhr sein erstes Training leitete und seine Vorstellungen in einer anschließenden Pressekonferenz in der BSFZ Arena kundtun wollte. Für den Nachmittag (16 Uhr) war noch eine weitere Trainingseinheit angesetzt.