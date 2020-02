In der Nacht auf Sonntag hatten ein Salzburger (20) und ein Türke (15) einen Flachgauer (19) im Bereich der Kasernenstraße in Wals am Kragen gepackt und ihm einen Kopfstoß verpasst. Die Täter bedrohten den 19-Jährigen und raubten ihm einen dreistelligen Geldbetrag.