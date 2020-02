Von den bisher ausgewerteten Marsbeben hatten 24 Magnituden zwischen 3 und 4, berichtet die Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich in einer Aussendung. Die Wellen dieser Beben breiten sich durch den Marsmantel aus. Die anderen 150 Ereignisse hatten vergleichsweise kleinere Magnituden, geringere Herdtiefe und Wellen mit höherer Frequenz, die sich nur in der Kruste des Planeten ausbreiteten, berichten die Forscher in mehreren Artikeln in den Fachjournalen „Geoscience“ und „Communications“.