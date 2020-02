Film vermittelt Grausamkeit der Todesstrafe

Der Film will auch vermitteln, dass die Todesstrafe eine Grausamkeit ist, die uns Menschen entehrt, selbst einen Verbrecher, der das Verbrechen tatsächlich begangen hat. Dies zeigt sich auf eindringliche Weise in einer verheerenden Szene, in der ein anderer Insasse, ein Vietnam-Veteran, der von dem großartigen Rob Morgan („Mudbound“) gespielt wird, auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet wird, während „The Old Rugged Cross“ über das Soundsystem des Gefängnisses spielt. Er bestreitet seine Schuld nicht - er zündete eine Bombe auf der Veranda einer Frau - und die Mischung aus Schuldgefühlen, Verletzlichkeit und Horror, die er empfindet, ist herzzerreißend. Jedes Leben, will uns dieser Film sagen, ist wichtig.