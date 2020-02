Röttgen tritt gemeinsam mit Frau an

Für die Wahl eines Nachfolgers wurde ein Sonderparteitag am 25. April angesetzt. Vergangene Woche hatte sich bereits der frühere Umweltminister und heutige Außenpolitiker Norbert Röttgen offiziell um den CDU-Parteivorsitz beworben. Dieser meldete sich zwischenzeitlich über Twitter zu Wort und kündigte an, dass die zweite Person in seinem Team eine Frau sein werde. In Deutschland hatte es heftige Debatten darüber gegeben, dass sich bisher nur Männer um die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer ins Gespräch gebracht haben.