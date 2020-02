Wer den Basic-Tarif bucht, kann ab März nicht mehr einfach so am Flughafenschalter einchecken. Er muss das online tun oder andernfalls das Check-in am Schalter vorher gegen eine Gebühr hinzubuchen. Damit werde der Einstiegstarif „preislich noch wettbewerbsfähiger“, so die Lufthansa-Tochter in einer Aussendung. Eurowings schafft bei seinem billigsten Tarif zudem das zweite Handgepäckstück ab. Es muss künftig (online) hinzugebucht werden. Inbegriffen sei nur noch eine Tasche oder ein Rollkoffer, der maximal 55 x 40 x 23 Zentimeter misst.