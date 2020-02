Der Besitzer des Hauses, in dem sich die Gewalttat ereignet hatte, wusste nach eigenen Angaben nichts von der geplanten Party. Er habe sein Haus an eine Frau vermietet, die ihm gesagt habe, dass sie ein Familientreffen für ein Dutzend Menschen organisiere, schilderte er gegenüber US-Medien. Nachdem die Party in Online-Netzwerken angekündigt worden war, waren jedoch mehr als Hundert Gäste erschienen.