Engelmayer war bereits Rabbiner der Synagogen-Gemeinde Köln, davor war er Gemeinderabbiner in Aachen. Geboren ist er aber in Zürich, wo er in der dortigen Israelitischen Religionsgesellschaft auch aufwuchs. Nach dem Schulabschluss begann er ein Studium in New York - IT, Computerwissenschaften, Mathematik, Wirtschaft - und wechselte dann für neun Jahre an die Jeschiwa Birkat Mosche in Ma‘ale Adumim in Israel.