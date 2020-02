Borussia Dortmund schlug im Winter am Transfermarkt zu. Mit Emre Can (Juventus Turin) und Erling Haaland (Red Bull Salzburg) angelten sich die Schwarz-Gelben zwei Topspieler. Der 19-jährige Norweger erzielte am Wochenende beim 2:0-Erfolg gegen Werder Bremen seinen neunten Treffer im sechsten Match, was in der Bundesliga-Geschichte noch niemandem gelang.