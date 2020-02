„Ich blicke sehr positiv zurück. Ich war dreieinhalb Jahre in der Bundesliga. Ich kann nach dieser Zeit sagen, ich bin ein besserer Trainer geworden“, so Kovac in der Sendung „Sport und Talk“ auf ServusTV. Vor allem die Zeit in München sei sehr lehrreich gewesen: „Ich bin dankbar, denn da wollen alle hin, aber es schaffen nur wenige. Es ist natürlich viel intensiver da. Die Erfahrungen, die ich sammeln durfte, werde ich nutzen können.“