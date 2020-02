Am Montag war ein silberfarbener Mercedes in der Kleinstadt Volkmarsen in eine Menschenmenge gerast. Dabei wurden nach aktuellen Erkenntnissen mehr als 50 Menschen verletzt. Dienstagfrüh schrieb die Polizei Nordhessen auf Twitter von 35 Personen, die sich im Krankenhaus zur Behandlung befinden. Weitere 17 Opfer wurden ambulant behandelt und konnten das Spital bereits wieder verlassen. Die Zahl der verletzten Kinder gab die Polizei aktuell mit 18 an.