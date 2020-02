Kopfschütteln

LH-Vize Christine Haberlander (ÖVP) hätte mehr tun müssen. In der Gesundheitsabteilung stößt die Kritik auf Kopfschütteln: „Generell hat die Abteilung Gesundheit in den letzten Monaten mit Hochdruck an der Abarbeitung der Empfehlungen des Rechungshofes gearbeitet. Diese Ergebnisse werden auch im Abschlussbericht der Follow-up-Prüfung und des Abschlussberichts der Abteilung Gesundheit an den Kontrollausschuss des Landes ersichtlich sein“, heißt es in einer Stellungnahme.