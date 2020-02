Island Express Helicopters sei „in jeder Hinsicht stellvertretend haftbar“, berichtete die „Los Angeles Times“ am Montag von dem anstehenden Verfahren. Ebenfalls am Montag hatten sich Tausende Fans in Los Angeles bei einer Gedenkfeier in der Staples Arena, der Heimstätte während beinahe der gesamten 20-jährigen NBA-Karriere des Basketball-Superstars, eingefunden. Bryant hatte für die L.A. Lakers gespielt. Jene, die keine Tickets mehr bekommen hatten, wohnten der Zeremonie außerhalb der Arena bei.