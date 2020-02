Rekord-Klicks

Happy war auch Schlagerüberfliegerin Melissa Naschenweng. Grund? Ihr Song „I steh auf Bergbauernbuam“ knackte auf der Videoplattform YouTube die 10 Millionen-Schallmauer in einem Jahr. „Unglaublich, mit so vielen Klicks hätte ich nie gerechnet“, so die sympathische Musikerin vor der Show gegen Mitternacht.