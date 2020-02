Nach über 200 Infektionen in anderen norditalienischen Regionen hat nun auch Südtirol seinen „wahrscheinlich ersten Coronavirus-Fall“. Es handle sich um einen jungen, in Südtirol ansässigen Mann, der „derzeit keine Symptome aufweist“, wie die geschäftsführende Primaria der Abteilung für Infektionskrankheiten des Landeskrankenhauses, Greta Spoladore, erklärte. Er werde derzeit stationär behandelt. Am Dienstag findet in Rom ein Krisentreffen der Gesundheitsminister Italiens und der Nachbarländer statt. Bei dem Treffen soll nach Angaben des italienischen Zivilschutzes über mögliche gemeinsame Maßnahmen beraten werden. Österreich wird durch Gesundheitsminister Rudolf Anschober vertreten.