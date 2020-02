Bei Magna Steyr in Graz sind die Umsätze im Vorjahr gestiegen. Wird es Ihrer Einschätzung nach heuer weiter nach oben gehen?

2020 wird ein schwieriges Jahr. Vor allem wegen der Corona-Problematik. Die Autokäufe in China gegen dramatisch zurück. Die erste Februar-Hälfte war besonders schlimm: Hier wurden um 90 Prozent weniger Autos verkauft. Die deutsche Autoindustrie und mit ihr auch die österreichische hängt enorm an China dran. 40 Prozent der VW-Marken werden mittlerweile in China abgesetzt. Leute, die in Quarantäne sind, kaufen keine Autos. Das wird leider auch Magna treffen.