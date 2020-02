Schon sieben Corona-Todesfälle in Italien

Bei unseren Nachbarn in Italien wurden bis Dienstagmorgen bereits sieben Todesfälle gemeldet, die in Zusammenhang mit dem Virus stehen. Insgesamt gibt es mehr als 200 Infizierte. Alle bisher 15 Verdachtsfälle in Kärnten wurden negativ getestet.