Dieser Tage zeigen die Asse aus dem Land, von dessen Fläche 26 Prozent unter dem Meeresspiegel liegen, in Salzburg ihre Künste. Nämlich bei den Dutch Open, also den offenen Niederländischen Meisterschaften in Riesentorlauf und Slalom in Maria Alm. Am Montag stand der Slalom an. Während die Deutsche Marina Wallner und der Italiener Hans Vaccari Bestzeiten hinlegten, gingen die holländischen Titel an Adriana Jelinkova (Damen-Zweite) und Max van Rossum (Herren-10.).