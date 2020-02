Projekt „City Hub“

Außerdem wird die Innenstadt zum Testgebiet: Ab Juni werden dort Pakete drei Monate lang mit E-Lastenrädern zugestellt. Sie werden im neuen Logistikzentrum in Kalsdorf in Container geladen, in die Stadt transportiert und an mehreren Plätzen in zentraler Lage, „City Hubs“ genannt, an die Zusteller übergeben. Diese „Rendevous-Logistik“ hat den Vorteil, dass die Zusteller nicht immer hin- und herfahren müssen.