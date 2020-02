Weiter geht’s dann zum Verkauf: 1000 Stück konnten die fleißigen Schüler schon an das Wanderhotel Kirchner in Mühlbach verkaufen. Momentan läuft ein Auftrag der Schmittenhöhe AG. Nicht nur die Schüler selbst sind zufrieden: „Ich hätte mir nie gedacht, dass das Projekt so gut funktioniert. Die Kinder erhalten so einen realen Einblick in die Welt der Wirtschaft“, betont Lehrerin Susanna Auer.