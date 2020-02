Was sofort greifbar war. „Wien war das klar bessere Team“, räumte Matt McIlvane ein. Der Bulls-Trainer sah jedenfalls im Mitteldrittel eine Steigerung gegen Bozen (1:3). Bei einer 1:6-Packung nur ein schwacher Trost. Selbst „Hexer“ Lamoureux, Lebensversicherung im Tor, war diesmal mit seiner Magie am Ende. Fünf Tore hatte „JP“ (das 1:5 sah er von der Bank) mit Salzburg erst einmal kassiert, fing gegen den Ex-Klub immer gewaltig. Diesmal schlüpfte Gegenüber Starkbaum in diese Rolle.