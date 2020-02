Bein Jupita! Wo isn ea augrennd? Die beliebte wienerische Asterix-Mundart-Reihe in der Egmont Comic Collection geht endlich weiter. Nach „Kööch uman Asterix“ legt der Wiener Liedermacher und Schriftsteller Ernst Molden in „Es Brojeggd“ jetzt zum zweiten Mal den Galliern und Römern seinen Heimatdialekt in die Sprechblasen. Gewinnen Sie mit krone.at ein Exemplar der neuesten wienerischen Abenteuer der berühmtesten Gallier aller Zeiten.