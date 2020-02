In manchen Regionen, durch die ein griechischer Lkw-Lenker (58) seit 20 Jahren fährt, mögen sich Strafen bei Kontrollen durch ein „Trinkgeld“ an Polizisten abwenden lassen. Auf der Fernpassroute klappte dies nicht - daher Anklage wegen versuchter Bestechung und Prozess am Landesgericht.