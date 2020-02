Konzert am Samstag im „Komma“ in Wörgl

In Japan sind TMP als einzige Live-Band im „Austria House“ für den guten Ton zuständig. Bei Pressekonferenzen, Empfängen, Galaabenden und hoffentlich vielen Siegesfeiern wird ihr Können gefragt sein und natürlich auch zum Einsatz kommen. Aber noch bevor Olympia ruft, kann man TMP live erleben. Am Samstag, dem 29. Februar, findet im Komma in Wörgl um 20 Uhr ein Konzert mit ihnen statt.