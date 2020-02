Nein, setzen wollte sich der Angeklagte nicht. „Wer bist denn du?“, sagte er eingangs zur Richterin. Um dann, ohne Fragen beantworten zu wollen, zu Zornausbrüchen anzusetzen: „Dieses Gericht ist nicht zuständig für mich. Mein Gericht ist ausschließlich der Gerichtshof der Menschen in Genf!“ Er werde eine Schuldobligation in Höhe von 500 Milliarden Euro gegen die Richterin eintragen lassen. Als alle Beruhigungsversuche scheiterten, ließ die Richterin den Oberländer von den Justizwachebeamten abführen, er sitzt wegen eines anderen Delikts ohnehin in Haft. Nun soll ein psychiatrischer Sachverständiger unter anderem klären, ob der Mann verhandlungsfähig ist.