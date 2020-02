Sechs Tage nach der Großrazzia der Finanzpolizei beim Amazon-Verteilzentrum in Großebersdorf bei Wien hat der US-Internethändler nun in einer längeren Aussendung auf „die breite mediale Berichterstattung“ reagiert. „Wir nehmen die Verdachtslage ernst und kooperieren eng mit den Behörden, um eine rasche und umfassende Aufklärung zu unterstützen“, heißt es in einer Amazon-Pressemitteilung am Montag.