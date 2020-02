Hab und Gut haben, wie berichtet, mehrere Bewohner eines Mehrparteienhauses beim Brand Mitte Februar in Gleisdorf verloren. Sie versuchen nun verzweifelt, ihre Existenzen wieder aufzubauen. Zwischen all den Sorgen gibt es nun eine gute Nachricht zu vermelden: Die aus dem Feuer geflüchteten und dann vermissten Katzen „Whisky“ und „Cola“ sind gefunden worden und wieder bei ihren Frauerln. „Wir sind so dankbar, dass sie wieder da sind! Wir sind überglücklich“, freuen sich die Besitzerinnen, die sich auch bei Ihnen, liebe „Steirerkrone“-Leser, für die Anteilnahme bedanken.